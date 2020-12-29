Обеззараживать киевлян от Covid предлагают гипохлоритом натрия - петиция

Киевлянин инициировал массовое обеззараживания украинцев от коронавируса. Фото: pixabay.com

Обеззараживать организмы киевлян и гостей города питьевой водой с содержанием медицинского гипохлорита натрия для профилактики коронавируса. С такой инициативой выступил житель столицы Геннадий Гаянський.

Соответствующая петиция о массовом обеззараживания появилась на сайте Киевсовета.

"Он (гипохлорит натрия. - Gazeta.ua) не содержит ядовитых хлоратов, произведенный на оборудовании, которое запатентовали отечественные ученые украинского университета, которому по чистоте от ядовитых хлоратов нет аналогов в мире", - говорится в описании петиции.

По словам автора, таким образом будет выполняться приказ Минздрава от 12.05.2010 №400.

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"В период осложнения санитарно-эпидемической ситуации разрешается хлорировать воду повышенными дозами активного хлора при удалении избыточного хлора из воды перед ее подачей в распределительную сеть", - цитирует киевлянин приказ.

Он добавил, что этот приказ Минздрав не может выполнить из-за отсутствия политического желания, квалификации и предвзятое отношение к разработкам отечественных ученых.

Никакие дополнительные разрешения, по его словам, не нужны. Медицинский гипохлорит натрия имеет показания и регистрацию для обеззараживания, производится на украинском фармацевтическом предприятии с чистого листа и очищенного раствора соли.

По состоянию на 29 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 953 человека. Вчера недуг диагностировали у 851 больного. Подтвержденных случаев заболевания - 109 008.