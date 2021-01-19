Обещанных 3 станций метро в Киеве не будет

Генеральным планом Киева предусмотрели строительство Подольско-Выгуровской линии метро от ул. Братиславской до Кольцевой дороги.
Продлят и Оболонско-Теремковскую ветку метрополитена до ул. Дмитрия Луценко, сообщили на странице в Facebook Генплана Киева.
Обслуживать Подольско-Выгуровскую линии будет депо "Харьковское", пока не построят депо рядом с ул. Пуховская и депо "Вишневое". В институте уточнили, что для этого понадобится 7 лет.
Разработчики Генплана отметили, что станций Быковня, Старобориспольская и Лесничество не будет. Объясняют: для продолжения Святошинско-Броварской линии нет необходимого пассажиропотока.
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Самой популярной станцией столичной подземки остается Академгородок. С 25 мая по 31 октября 2020 года ею воспользовались 6143,3 тыс. пассажиров. Сейчас метро пользуются на 40% меньше пассажиров, чем в 2019-м.
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