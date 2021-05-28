Объявили тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве: какая стоимость

Укрзализныця объявила тендер на строительство подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу

Об этом свидетельствуют данные тендера, объявленного на сайте госзакупок Prozorro.

Конечный срок подачи предложений - 11 июля 2021. Торги состоятся 16 августа. Максимальный срок выполнения работ - конец 2022 года.

Ожидаемая стоимость строительства моста составляет 1,2 млрд грн.

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Дарницкий мост строили в 2004-2011 годах. По состоянию на 2020 год на мосту остались недостроенными левобережные заезды и съезды с моста на Днепровскую набережную. В начале марта 2021-го Укравтодор подписал меморандум с Укрзализныцей о достройке моста. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, мост будет достроен до конца 2021 года.