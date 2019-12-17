Объяснили причину вчерашних сбоев электронного билета в метро Киева

Киевское метро мало сбои в программе из-за перегрузки. Фото: korrespondent

16 декабря сбой в работе системы е-билета и Карточки киевлянина произошел из-за перегрузки системы.

Такой ответ опубликовали на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть ", - написали в сообщении.

Также отметили, что детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе.

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В столичном метро из-за сбоя в системе оплаты за проезд произошел коллапс. Пассажиры не смогли оплатить пользования метрополитеном ни карточкой киевлянина, ни платежными карточками. Коллапс продолжается второй день