О самом прогрессивном районе Киева написали книгу и просят помочь

Книгу "(Не)комфортная (не)окраина: Чоколовка" о особой местности Киева хотят издать. Для этого необходимо собрать 56 тыс. грн. Остальную часть средств планируют привлечь с помощью фонда "Возрождение".

Об этом сообщил Центр урбанистических исследований, который запустил сбор средств.

Автор: фото размещено на rubryka.com Планируемый тираж книги - 300 экземпляров. Цель издания - служить путеводителем для исследователей города

Появлению книги предшествовало более чем двухмесячное исследование Чоколовки. Над ним работала междисциплинарная команда - историк Татьяна Водотика, градопланирователь Любовь Апостолова-Сосса, социолог Мария Грищенко и другие участники практики.

"Название (книги. - Gazeta.ua) нам подсказали наши предыдущие и, на первый взгляд, распространенные представления об этом районе. Он территориально вроде как не на окраине, но и не совсем в центре, вроде бы зеленый и уютный район, но далеко не все ок, к примеру, с мобильностью", - рассказала директор Центра урбанистических исследований Светлана Шлипченко.

Автор: фото размещено на rubryka.com Чоколовка в 1960-х годах стала самой прогрессивной частью советского Киева

Книга о Чоколовке - это более 200 страниц текстов, фотографий и визуализаций. Она является первым обстоятельным исследованием этой местности.

Сверстана книга доступна для просмотра в электронном формате. Выход книги можно поддержать на портале "Велика Ідея".

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Чоколовка - это историческое название местности в Соломенском районе. Возникло на рубеже ХIХ-ХХ века как рабочий поселок на городской окраине. За полвека Чоколовка стала самой прогрессивной частью Киева. Именно здесь появился первый в столице жилой массив, застроен типовыми "хрущевками". Исследование местности, которое предшествовало написанию книги, происходило в мае - июле прошлого года.