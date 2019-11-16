"Новый закон о столице опирается на международные стандарты" - Михаил Ромась

 
Ексклюзивы
1/5
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 207
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8478
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 882
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1026
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5031
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1863
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1008
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3672
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 567
Фото
Все фото
10
10
4
9
8
Как продвигается строительство метро на Виноградаре: свежие фото
Как продвигается строительство метро на Виноградаре: свежие фото
Сбил, протянул 40 м и поехал дальше: показали кадры смертельного ДТП в Киеве
Сбил, протянул 40 м и поехал дальше: показали кадры смертельного ДТП в Киеве
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Видео
Все видео
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Двое братьев с сообщниками похищали и пытали людей
Двое братьев с сообщниками похищали и пытали людей
В Киеве поиздевались над мужчиной, который заснул на остановке
В Киеве поиздевались над мужчиной, который заснул на остановке
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1008
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1359
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3969
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
15 ноября 2019
Просмотров: 189
Суспільство (не)знання
Ось вам парадокс: що більше ми рухаємося в бік "суспільства знань", то більше ми опиняємося в "суспільстві невігластва". Чому? Бо слово "знання" за ...
суббота, 16 ноября 2019 12:40

"Новый закон о столице опирается на международные стандарты" - Михаил Ромась

  Комментировать
&quot;Новый закон о столице опирается на международные стандарты&quot; - Михаил Ромась
Фото: Medium

Новый закон о столице - новые возможности для местного самоуправления в Киеве. Именно на такую ​​тему в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина" прошла пресс-конференция экспертов и общественных деятелей Киева.

Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Он поможет вывести местное самоуправление как в Киеве на новый уровень. Сейчас, во время подготовки его ко второму чтению, документ проходит общественное обсуждение и доработку.

"До сих пор местное самоуправление базировалось на советских принципах. А новый закон опирается на международные документы и стандарты. Например - Habitat III, который содержит мировые тренды развития градостроительства", - отметил председатель ОО "Центр защиты прав общины Голосеева" Михаил Ромась.

Депутат Печерского районного в г.. Киеве совета V созыва Татьяна Трикоз полностью поддерживает возвращение районных советов в Киев, которое прописано в законе о столице.

"120 депутатов Киевсовета не в состоянии охватить и осмыслить проблематику районов. Новый закон - это надежда на то, что власть начнет прислушиваться к людям. Что столица Украины станет городом европейского образца, а не многомиллионным муравейником, который обслуживает бизнес-интересы определенного количества людей", - сказала Татьяна Трикоз.

Арсений Пушкаренко, народный депутат Украины, считает, что нынешнее состояние управления городом - ужасное. Новый закон позволит осуществить реформирование власти в Киеве.

"Восстановление районных советов - очень хорошая инициатива. Ведь районы города Киева по численности населения больше, чем некоторые областные центры. Я надеюсь, что развитие местного самоуправления в столице даст право общине влиять на ситуацию в городе. Это - возможность осуществить реформирование власти в Киеве, это - шаг вперед в плане эффективного и прозрачного управления и городом, и бюджетом", - сказал Арсений Пушкаренко.

Закон о столице является инновационным по развитию местного самоуправления. Таких положений, какие в нем прописаны, в Украине еще не было. И для воплощения всех инициатив в жизнь нужно будет вносить поправки и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, ряд законов Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Новый закон о столице опирается на международные стандарты" - Михаил Ромась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 101412
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 26190
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 25615
&quot;Сначала скажите, куда вы пойдете&quot; - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
 Просмотров: 13527
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
 Просмотров: 8478
Новости Киева
Поезд сбил девушку в наушниках
Поезд сбил девушку в наушниках Просмотров: 783
Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко
Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко 1 Просмотров: 243
Когда в столичном метро появится 4G
Когда в столичном метро появится 4G Просмотров: 90
Как продвигается строительство метро на Виноградаре: свежие фото
Как продвигается строительство метро на Виноградаре: свежие фото
10
 Просмотров: 1251
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
 Просмотров: 2502
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
3
Дело Приватбанка: Евросоюз поставил ультиматум Украине
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
3
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
2
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
Голосов: 5734
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua