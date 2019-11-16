"Новый закон о столице опирается на международные стандарты" - Михаил Ромась

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Новый закон о столице - новые возможности для местного самоуправления в Киеве. Именно на такую ​​тему в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина" прошла пресс-конференция экспертов и общественных деятелей Киева.

Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Он поможет вывести местное самоуправление как в Киеве на новый уровень. Сейчас, во время подготовки его ко второму чтению, документ проходит общественное обсуждение и доработку.

"До сих пор местное самоуправление базировалось на советских принципах. А новый закон опирается на международные документы и стандарты. Например - Habitat III, который содержит мировые тренды развития градостроительства", - отметил председатель ОО "Центр защиты прав общины Голосеева" Михаил Ромась.

Депутат Печерского районного в г.. Киеве совета V созыва Татьяна Трикоз полностью поддерживает возвращение районных советов в Киев, которое прописано в законе о столице.

"120 депутатов Киевсовета не в состоянии охватить и осмыслить проблематику районов. Новый закон - это надежда на то, что власть начнет прислушиваться к людям. Что столица Украины станет городом европейского образца, а не многомиллионным муравейником, который обслуживает бизнес-интересы определенного количества людей", - сказала Татьяна Трикоз.

Арсений Пушкаренко, народный депутат Украины, считает, что нынешнее состояние управления городом - ужасное. Новый закон позволит осуществить реформирование власти в Киеве.

"Восстановление районных советов - очень хорошая инициатива. Ведь районы города Киева по численности населения больше, чем некоторые областные центры. Я надеюсь, что развитие местного самоуправления в столице даст право общине влиять на ситуацию в городе. Это - возможность осуществить реформирование власти в Киеве, это - шаг вперед в плане эффективного и прозрачного управления и городом, и бюджетом", - сказал Арсений Пушкаренко.

Закон о столице является инновационным по развитию местного самоуправления. Таких положений, какие в нем прописаны, в Украине еще не было. И для воплощения всех инициатив в жизнь нужно будет вносить поправки и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, ряд законов Украины.