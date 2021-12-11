Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется

Около 200 локаций по продаже живых елок будут работать в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Киев готовится к открытию площадок по продаже живых новогодних деревьев. Таких локаций в этом году создали около 200. Будут работать ярмарки с 15 по 31 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал Кулеба.

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Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Официальные ярмарки можно распознать по следующим критериям:

- все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. В чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве;

- локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;

- линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра;

- территория ярмарки должна быть обязательно ограждена.

С 18 декабря во Львове стартуют продажи новогодних елок. Продлится он до 6 января. Купить елки можно будет во всех районах города. Перечень локаций - по силке.