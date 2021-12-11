Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 3105
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 1503
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1431
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2223
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1314
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 774
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 981
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16605
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
4
12
5
10
8
На главной елке страны загорелись огоньки
На главной елке страны загорелись огоньки
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
Медик и патрульный &quot;обогатились&quot; на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий
По Киеву пронесся разрушительный ледяной дождь: фото последствий
Видео
Все видео
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3429
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5958
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1386
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4293
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 279
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
воскресенье, 12 декабря 2021 02:52

Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется

  Комментировать
Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется
Около 200 локаций по продаже живых елок будут работать в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Киев готовится к открытию площадок по продаже живых новогодних деревьев. Таких локаций в этом году создали около 200. Будут работать ярмарки с 15 по 31 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главной елке страны загорелись огоньки

Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Официальные ярмарки можно распознать по следующим критериям:

- все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. В чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве;
- локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;
- линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра;
- территория ярмарки должна быть обязательно ограждена.

С 18 декабря во Львове стартуют продажи новогодних елок. Продлится он до 6 января. Купить елки можно будет во всех районах города. Перечень локаций - по силке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 39979
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 9666
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 6 Просмотров: 9351
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 9064
Запорожскому гетману поляки отрезали голову
Запорожскому гетману поляки отрезали голову
 Просмотров: 7695
Новости Киева
На главной елке страны загорелись огоньки
На главной елке страны загорелись огоньки
4
 Просмотров: 603
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
 Просмотров: 2106
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться 1 Просмотров: 2592
На Киев надвигается шторм: как уберечься
На Киев надвигается шторм: как уберечься Просмотров: 918
Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ
Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 7078
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть