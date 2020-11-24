Новые перехватывающие паркинги обустроят в Киеве - где искать

В Киеве появятся еще 4 перехватывающие паркинги на 820 паркомест.

На каждой площадке предусмотрели места для бесплатной парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью, сообщил Киевтранспарксервис в Facebook.

Автор: Киевтранспарксервис Новые паркинги будут вмещать 820 транспортных средств

Паркинги обустроят по следующим адресам:

- ул. Камышинская - станция метро Выдубичи - 193 паркоместа, 19 из них для машин, которыми управляют люди с инвалидностью;

- просп. Глушкова - Теремки - 50 паркомест, 5 из них для машин, которыми управляют люди с инвалидностью;

- на пересечении ул. Тираспольской и ул. Щусева - ул. Тираспольская, 12 - 137 паркомест, 14 из них для машин, которыми управляют люди с инвалидностью;

- просп. Палладина, 31 - 440 паркомест, 44 из них для машин, которыми управляют люди с инвалидностью.

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Чтобы обустроить перехватывающие площадки, их выставили на торги сервиса "Prozorro.Продажи". Заявки будут принимать до 1 декабря 2020 года, а 2 декабря проведут аукцион.

В октябре возле станций метро Героев Днепра и Академгородок заработали перехватывающие паркинги. Возле метро Выдубичи перехватывающий паркинг на 193 автомобиля открыли в июле.