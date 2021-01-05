Новую остановку на Борщаговке высмеяли киевляне: показали фото

В Святошинском районе Киева остановка ожидания общественного транспорта вызвала неоднозначные комментарии горожан. Расположили ее на ул. Зодчих.

Пешеходная дорожка, которая должна вести на остановку, упирается прямо в торговый павильон, поэтому идти к транспорту приходится по грязи, пишет сообщество "Борщаговка" в Facebook.

Автор: "Борщагівка" Дорожка из тротуарной плитки ведет не к остановке, а в стену павильона

Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Очень креативно, молодцы"

"Специально для сценария "95 квартала"

"Дорожке лет 5, а остановка новая. Не перенесли в нужное место"

"Задача - сделать новую"

"Да все ок, там скоро двери будут на остановку с обогревом зимой и с кандеем летом"

"Косо-криво, лишь бы живо. Хоть бы когда мозги включали".

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В Департаменте городского благоустройства КГГА заверили, что панику горожане подняли заранее.

"Новую остановку установили совсем недавно. Еще продолжаются работы по благоустройству территории вокруг нее. Дорожку перенесут, чтобы люди могли удобно подходить к остановочному павильону. Работы будут завершены до конца этой недели", - пояснила пресс-служба департамента в комментарии для "Сегодня".

На Проспекте победы столицы велосипедисты увидели странную разметку возле ресторана "Верховина", которая направляла в столбы.