Новую остановку на Борщаговке высмеяли киевляне: показали фото

В Святошинском районе Киева остановка ожидания общественного транспорта вызвала неоднозначные комментарии горожан. Расположили ее на ул. Зодчих.
Пешеходная дорожка, которая должна вести на остановку, упирается прямо в торговый павильон, поэтому идти к транспорту приходится по грязи, пишет сообщество "Борщаговка" в Facebook.
Пользователи сети отреагировали на увиденное:
"Очень креативно, молодцы"
"Специально для сценария "95 квартала"
"Дорожке лет 5, а остановка новая. Не перенесли в нужное место"
"Задача - сделать новую"
"Да все ок, там скоро двери будут на остановку с обогревом зимой и с кандеем летом"
"Косо-криво, лишь бы живо. Хоть бы когда мозги включали".
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В Департаменте городского благоустройства КГГА заверили, что панику горожане подняли заранее.
"Новую остановку установили совсем недавно. Еще продолжаются работы по благоустройству территории вокруг нее. Дорожку перенесут, чтобы люди могли удобно подходить к остановочному павильону. Работы будут завершены до конца этой недели", - пояснила пресс-служба департамента в комментарии для "Сегодня".
На Проспекте победы столицы велосипедисты увидели странную разметку возле ресторана "Верховина", которая направляла в столбы.
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