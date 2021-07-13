Ночь в Киеве стало самой жаркой за все время наблюдений

21 температурный рекорд зафиксировали в Киеве с начала года. Фото: pixabay.com

Ночь на 12 июля в Киеве стала самой теплой за весь период наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 22,0°С. Предыдущие рекордное значение + 21,4°C 1922 года превышено на 0,6°C", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появилась охлаждающая "фотозона"

23 июня Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 24 июня столбики термометра зафиксировали + 35,5°C. Такой жары в столице не было 97 лет.