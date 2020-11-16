ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями

На 4 избирательных участках Киевской области обнаружили 22 бюллетеня с признаками фиктивности.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

Фото: "Опора"

На избирательных участках во время подсчета голосов на вечернем заседании члены комиссий массово выявляли фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и отметками напротив фамилии определенного кандидата.





По словам пресс-секретаря полиции Киевской области, днем задержали человека, который подделывал избирательные бюллетени и раздавал их другим гражданам, чтобы те бросили в избирательную урну. Стоимость "услуги" - 100 грн.

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