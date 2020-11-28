Нидерланды подарили Киеву 100 тысяч тюльпанов

Под Киевом высадят тюльпаны. Фото: Корреспондент

Правительство Нидерландов подарило украинской столицы 100 тысяч тюльпановых луковиц, как знак дружбы и поддержки между странами и в честь героев "Небесной сотни" и 30-летия независимости Украины.

27 ноября их высадили в Киеве возле Михайловского Златоверхого собора и на Майдане Независимости, сообщает ТСН.

Тюльпаны должны раскрыться уже в апреле 2021 и Майдан Независимости станет другим. Цвести тюльпаны будут 8-ми сортов. Один пурпурный, остальные - это вариации желтого и красного цветов. Все - чтобы помнили тех, кто потерял жизнь за будущее страны.

Идея сделать центр Киева похожим на поля вокруг Амстердама принадлежит консулу Украины. Часть тюльпанов высадили неподалеку Михайловского Златоверхого собора, который с первых дней Революции Достоинства стал прибежищем для ее участников.

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Напомним, тюльпан является одним из символов Нидерландов.