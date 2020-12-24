"Ничего странного" - КГГА о поломке крана, которым разбирают дом на Позняках

В Киеве сломался башенный кран, с помощью которого разбирают взорван дом на Позняках. Фото: "Сегодня"

Сломался башенный кран, с помощью которого разбирают разрушенный взрывом дом на Позняках в Киеве. Об этом рассказали жители сокрушенного дома.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА эту информацию подтвердили, пишет "Сегодня".

"Башенный кран сломался. Вчера выполнялись ремонтные работы. Периодически техника ломается, в этом нет ничего удивительного", - рассказали в департаменте.

Когда отремонтируют кран и продолжат демонтаж здания, не уточнили. Починкой техники занимается подрядчик, который разбирает дом.

С помощью башенного крана уже разобрали крышу здания, технический этаж и полностью 9-й и 10-й этажи. На очереди демонтаж металлического крепления, которое установили для безопасного демонтажа здание. Свою функцию оно уже выполнило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на Позняках: дом снесут за 15 млн

21 июня 2020 года мощный взрыв разрушил часть десятиэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде около 10:00. Обвалились 16 квартир с 4-го по 8-й этаж. 5 человек погибли, столько же оказались в больнице. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.