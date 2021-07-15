Неуправляемый дом дрейфует по Днепру

Днепром плывет неуправляемый дом. Фото: скриншот с видео

В четверг, 15 июля, в Киеве заметили неуправляемый дом, что плывет по Днепру. Откуда и куда он направляется - неизвестно.

Соответствующее видео распространил Kievmap в Telegram.

"Как это прекрасно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что миниатюрная хижина имеет крышу, окна и двери. Сделан дом, вероятно, из дерева.

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Небольшое судно, которое странно двигалось по реке, заметили в ночь на 25 мая. Заметили его двое патрульных, которые рыбачили в выходной. Они и сообщили коллегам о происшествии. После проверки баржи правоохранители подтвердили, что на ней никого нет. Тогдашние "путешествие" едва не натворило беды.