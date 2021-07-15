Неуправляемый дом дрейфует по Днепру

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 423
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 549
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1116
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 504
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 549
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 963
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6966
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
6
5
8
12
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
Показали, как прихорашивают раскаленные магистрали Киева
Показали, как прихорашивают раскаленные магистрали Киева
&quot;Здесь не место самозванцам&quot;: Киев начал борьбу с &quot;частными&quot; парковками
"Здесь не место самозванцам": Киев начал борьбу с "частными" парковками
Водитель после литра водки впечатал мотоциклистку в самосвал
Водитель после литра водки впечатал мотоциклистку в самосвал
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
Видео
Все видео
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
В Киеве подрались велосипедист и водитель фуры
В Киеве подрались велосипедист и водитель фуры
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1116
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 504
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 549
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 333
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 477
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1989
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 14:16

Неуправляемый дом дрейфует по Днепру

  Комментировать
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Днепром плывет неуправляемый дом. Фото: скриншот с видео

В четверг, 15 июля, в Киеве заметили неуправляемый дом, что плывет по Днепру. Откуда и куда он направляется - неизвестно.

Соответствующее видео распространил Kievmap в Telegram.

"Как это прекрасно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что миниатюрная хижина имеет крышу, окна и двери. Сделан дом, вероятно, из дерева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют

Небольшое судно, которое странно двигалось по реке, заметили в ночь на 25 мая. Заметили его двое патрульных, которые рыбачили в выходной. Они и сообщили коллегам о происшествии. После проверки баржи правоохранители подтвердили, что на ней никого нет. Тогдашние "путешествие" едва не натворило беды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неуправляемый дом дрейфует по Днепру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 11997
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 11115
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8730
&quot;Депутаты показали свой пещерный уровень&quot; - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
 1 Просмотров: 5481
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5139
Новости Киева
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
3
 Просмотров: 9
Известный столичный вуз испытывает серьезные проблемы и может закрыться – СМИ
Известный столичный вуз испытывает серьезные проблемы и может закрыться – СМИ Просмотров: 252
Скольких пассажиров перевезла киевская подземка в этом году
Скольких пассажиров перевезла киевская подземка в этом году Просмотров: 45
Показали, как прихорашивают раскаленные магистрали Киева
Показали, как прихорашивают раскаленные магистрали Киева
6
 Просмотров: 504
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
12
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
10
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
1
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Голосов: 6858
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть