Неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя

В Деснянском районе Киева, на просп. Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за смерти водителя за рулем.

Неуправляемая машина проехала около 40 м, сообщили в Facebook "Вартові Еспресо".

Фото: "Еспресо"

"Автомобиль Skoda Fabia двигался по просп. Шухевича в направлении Северного моста. Во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился", - говорится в сообщении.

Когда свидетели ДТП подошли к машине, то увидели без сознания водителя. Медики "скорой", которые прибыли на вызов, констатировали смерть. На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Последние минуты жизни мужчины зафиксировал видеорегистратор.

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В селе Пирново под Киевом полицейские доставили в больницу 66-летнего водителя, у которого за рулем случился инсульт. По спецлинии полиции неравнодушные сообщили, что автомобиль хаотично движется по проезжей части.