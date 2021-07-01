Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео

Фото: скриншот с видео Куриные туши без упаковки придерживали пленку.

В Киеве недалеко от Ипподрома заметили автомобиль, который перевозил куски курятины в открытом багажнике.

Соответствующее видео обнародовал "Х**вый Киев" в Telegram.

На кадрах видно, что мясо слегка покрыли пленкой, которая свободно развивалась во время движения транспорта.

Чтобы она не слетела, сверху положили несколько куриных тушек без упаковки.

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Часть мяса просто была прислонена к бортам автомобиля. Согласно при движении на него мог попасть пыль.

Куда направлялся транспорт и для чего предназначена эта продукция, неизвестно.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

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