Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео

В Киеве недалеко от Ипподрома заметили автомобиль, который перевозил куски курятины в открытом багажнике.
Соответствующее видео обнародовал "Х**вый Киев" в Telegram.
На кадрах видно, что мясо слегка покрыли пленкой, которая свободно развивалась во время движения транспорта.
Чтобы она не слетела, сверху положили несколько куриных тушек без упаковки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина попала в тройку поставщиков курятины в ЕС
Часть мяса просто была прислонена к бортам автомобиля. Согласно при движении на него мог попасть пыль.
Куда направлялся транспорт и для чего предназначена эта продукция, неизвестно.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
В одном из столичных супермаркетов на Троещине хвостатый "гурман" беспрепятственно сидел на прилавке с хлебобулочными изделиями, поедая пиццу. Животное привыкло к людям, поскольку оператора не боялось. Видео шокировало пользователей.
Комментарии