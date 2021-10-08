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пятница, 08 октября 2021 04:33

Несмотря на распространение Covid-19, столица вводить локдаун пока не планирует

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Несмотря на распространение Covid-19, столица вводить локдаун пока не планирует
Локдаун в Киеве пока вводить не будут. Фото: Сегодня

Сейчас вопрос локдауна в столице не рассматривается, но город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки на пользование транспортом от предприятий и ФЛП.

Ежедневно в Киеве фиксируют увеличение количества инфицированных Covid-19. Несмотря на установление желтого уровня опасности в Киеве ежедневно фиксируют до тысячи новых случаев заболевания, заявил заместитель мэра столицы Алексей Кулеба во время встречи с предпринимателями, сообщает КГГА.

Он отметил, что ограничение права на пользование транспортом в Киеве применять как противоэпидемиологическое мероприятие в крайнем случае.

В КГГА надеются на то, что от критического ухудшения ситуации спасет вакцинация.

Призываю руководителей общаться с коллективами, приглашать медицинских экспертов для ответов на все вопросы, стимулировать собственным примером и другими поощрениями, - отметил Кулеба.

Киев остается лидером по вакцинации в Украине. Сейчас в столице сделали 1 млн 800 тыс. прививок. Так называемый зеленый сертификат имеют 920 тыс. киевлян.

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Вакцинированных украинцев, которые получили две дозы препарата, уже более 5,9 млн. С начала прививочной кампании в целом провели 13 302 370 прививок. Из них получили одну дозу - 7 360 200 человек.

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