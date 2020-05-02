Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны

В "Добропарк" приехали сотни людей. Фото: Информатор

Несмотря на карантин, на выходных 1 и 2 мая в дендропарке "Добропарк" возле Киева собрались сотни людей, чтобы посмотреть на тюльпаны.

Не все из посетителей были в масках и соблюдали дистанцию, сообщается на странице "Добропарка" в Фейсбук.

"Нам прислали видео, снятое сегодня, 2 мая, в "Добропарке" Киевской области, на подъезде к которому наблюдалась километровая пробка. Собственно в парке, как следует из видео – немалое количество людей. Все они приехали, чтобы посмотреть, как цветут более миллиона тюльпанов", – говорится в подписи к видео.

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На странице "Добропарка" в Facebook 26 апреля сообщалось, что парк закрыт на карантин, а об открытии сообщат отдельно.