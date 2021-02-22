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понедельник, 22 февраля 2021 15:33

Неизвестные разрисовали автомобиль Alfa Romeo

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Неизвестные разрисовали автомобиль Alfa Romeo
Неизвестные краской поиздевались над автомобилем. Фото: "Сегодня"

В Киеве на ул. Верховинной неизвестные разрисовали автомобиль Alfa Romeo 159.

На белом кузове большими буквами написали слово "тварь", передает "Сегодня".

За что отомстили владельцу автомобиля неизвестно. Вероятной причиной может быть неправильная парковка, любовный или семейный конфликт.

Водителя возле раскрашенной машины не было.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.

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