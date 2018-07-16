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понедельник, 16 июля 2018 18:47

Недострою "Ледового стадиона" дадут новую жизнь

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Недострою &quot;Ледового стадиона&quot; дадут новую жизнь
В 2017 году возникла идея создания на месте стадиона ТРЦ площадью 450 тысяч квадратных метров. Он мог бы стать самым большим в столице. ФОТО: Киев - наш любимый город

Для заброшенного недостроя "Ледового стадиона" в Голосеевском районе столицы нашли новое назначение.

Там учредят Национальный теннисный центр, говорится в объявлении Prozorro.

Капитально обновить "Ледовый" и закупить новое оборудование стоит 49,6 млн грн. Проведение аукциона назначено на 27 июля. Первый этап реконструкции нужно провести до 31 декабря этого года.

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Строительные работы на "Ледовом стадионе" начались еще в 1978 году. После катастрофы на Чернобыльской АЭС значительные средства перенаправлялись на ликвидацию последствий аварии, и дальнейшее строительство "заморозили". В 1996 году въезд на территорию "Стадиона" запретили.

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