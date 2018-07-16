Недострою "Ледового стадиона" дадут новую жизнь

Для заброшенного недостроя "Ледового стадиона" в Голосеевском районе столицы нашли новое назначение.
Там учредят Национальный теннисный центр, говорится в объявлении Prozorro.
Капитально обновить "Ледовый" и закупить новое оборудование стоит 49,6 млн грн. Проведение аукциона назначено на 27 июля. Первый этап реконструкции нужно провести до 31 декабря этого года.
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Строительные работы на "Ледовом стадионе" начались еще в 1978 году. После катастрофы на Чернобыльской АЭС значительные средства перенаправлялись на ликвидацию последствий аварии, и дальнейшее строительство "заморозили". В 1996 году въезд на территорию "Стадиона" запретили.
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