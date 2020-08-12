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среда, 12 августа 2020 10:58

"Не игнорируйте угрозу" - Кличко рассказал о напряженной ситуации с Covid-19

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Количество больных на коронавирус в Киеве продолжает расти. По состоянию на 12 августа за сутки заразились 182 жителя столицы. Это один из рекордных приростов заболевания в Киеве за время коронаепидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева. На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил глава столицы.

Автор: Виталий Кличко
  Эпидситуация в Киеве существенно ухудшилась
Эпидситуация в Киеве существенно ухудшилась

Заболели:
- 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет
- 83 человека в возрасте от 19 до 82 лет
- 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заразились также 5 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, Деснянському- 24 в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случае.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирус. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала эпидемии в стране есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.

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Дата
12
августа

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