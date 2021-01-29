"Не хочу жить в дерьме" - придумали необычный способ, как бороться с собачьими экскрементами

В Киеве придумали, как решить проблему собачьих экскрементов. Фото: pixabay.com

Для борьбы с загрязнением улиц и зеленых зон Киева собачьими экскрементами предлагают создать специальное подразделение муниципальной стражи.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 28 января. Ее автор - Сергей Субботин.

По его мнению, такое подразделение должно работать не за зарплату из бюджета, а по принципу полной самоокупаемости - "взимать с нарушителей штраф на "месте преступления", всю сумму которого забирать себе".

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"Какими методами (взимать штрафы. - Gazeta.ua) - это уже дело сторожевых. Считая плотность загрязнения городской территории собачьим дерьмом, желающих заработать будет предостаточно. Не хочу жить в дерьме", - отметил автор.

Петицию уже подписала 1 человек из необходимых 10 тыс. для ее рассмотрения.

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