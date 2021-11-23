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вторник, 23 ноября 2021 20:13

"Не держать руки в карманах" - киевлян предупредили об гололедице

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&quot;Не держать руки в карманах&quot; - киевлян предупредили об гололедице
Снег в столице выпал вечером. Фото: УНН

В Киеве в ближайшее время с сохранением до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

Киевлян призывали осторожничать, передвигаясь по городу.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, приближаясь к пешеходным переходам и детским заведениям, снижать скорость до минимума, использовать габаритные огни и противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам следует ходить, не торопясь, слегка расслабив ноги и согнув колени, наступая на всю подошву, а также не держать руки в карманах, чтобы лучше удерживать равновесие.

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В случае нарушения равновесия во время ходьбы в гололедицу рекомендуют быстро присесть – это самый реальный шанс удержаться на ногах. Также пешеходов просят учитывать, что тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Также необходимо быть особенно внимательны на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Водителей просят не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорогах и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

23 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки.

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