Назвали самые распространенные причины смерти киевлян

На первом месте по распространенности оказались заболевания сердца. ФОТО: vchasnoua.com

В столичном ГУ статистики назвали самые распространенные причины смерти в Киеве.

63,9% общего количества умерших страдали патологиями сердца - болезнями системы кровообращения, ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными болезнями. Они унесли жизни 8,7 тысяч человек с января по май 2018 года, сказал заместитель главы ГУ статистики в Киеве Олег Настоящий в 44.ua.

17,1% киевлян умерли от новообразований, 5% - от заболеваний органов пищеварения, 4,2% - от внешних причин, 2,5% - от болезней дыхания.

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