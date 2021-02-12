Назвали районы Киева, в которых больше всего падают из-за гололеда

В Киеве гололедица спровоцировала рекордное количество травм. Фото: "РБК-Украина"

За прошедшие сутки, 11 февраля, на травматические случаи "скорые" столицы выезжали 158 раз. 27 случаев травм связаны с гололедом.

Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"За два месяца из-за травмы на скользких улицах и тротуарах к нам обратилось 847 граждан, 73 из них - дети. Больше всего падают, как показывает наша статистика, в Оболонском и Святошинском районах", - говорится в сообщении.

Из-за снегопада за прошедшие сутки "скорые" простояли в пробках более 20 ч. рабочего времени.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 5-й день подряд. 12 февраля снегопад в столице усилился. Мощно будет снежить в течение дня. Завершится снегопад к вечеру субботы. В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах - будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги от снега.