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понедельник, 22 июля 2019 17:20

Назвали первые станции метро, на которых запустят 4G интернет

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Назвали первые станции метро, на которых запустят 4G интернет
Назвали первые станции метро, где появится 4G интернет. Фото: Liga.Tech - LIGA.net

Первыми станциями с 4G покрытием будут Академгородок, Героев Днепра и Сырец.

Китайская компания Huawei станет подрядчиком для строительства 4G в Киевском метрополитене. Соответствующий тендер проводили украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell.

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"Начинается строительство. Первые станции Академгородок, Героев Днепра и Сырец. К концу 2020-го будет покрыт весь метрополитен", - сообщила директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан.

К началу тендера, в декабре 2017-го, Huawei оценивал подобный проект в $10 млн. Сейчас стоимость проекта неизвестна. Сумму за строительство мобильные операторы поделят поровну.

В Киевском метрополитене жетоны исчезнут до 31 октября 2019 года.

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  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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