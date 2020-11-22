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воскресенье, 22 ноября 2020 19:15

Назвали лучшие туалетные комнаты года в Киеве
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В четверг, 19 ноября, отмечали Всемирный день туалета. Накануне праздника состоялась церемония награждения победителей всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната BEST WC 2020".

После проверок и тайных ревизий волонтеров члены жюри конкурса выбрали 34 победители в 7 номинациях, сообщили на странице конкурса в Facebook.

Фото: Facebook Музей Истории Туалета/Museum of the Toilette History
АЗС Glusco
Туалет Киевского зоопарка
Туалет Планетарий
Туалет Национального музея Тараса Шевченко

"BEST WC 2020 является знаковым событием во времена пандемии, которая продемонстрирует современные подходы к решению вопроса личной гигиены в самом незащищенном месте - общественной уборной", - отметили Марина и Николай Богданенки, основатели Музея Истории туалета.

Среди победителей в 4 номинациях - более 10 туалетов в столице.

1. Номинация "Общественные туалеты"
- уборная Киевводфонда - рядом с парком "Юность".

2. Номинация "Торгово-развлекательные центры"
- ТРЦ River Mall
- ТРЦ Gulliver.

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3. Номинация "Кинотеатры, (театры), музеи, дворцы, зоопарки, планетарии"
- кинотеатр Multiplex в ТРЦ Lavina Mall
- Киевский зоопарк
- Киевский Планетарий
- Национальный музей Тараса Шевченко.

4. Номинация "Общественные туалеты во время карантина"
- АЗС Socar
- АЗС Glusco
- ТЦ Academ City
- гипермаркет "Леруа Мерлен".

Конкурс "Лучшая туалетная комната BEST WC" проводится среди общественных туалетов популярных заведений с целью повышения санитарных требований к туалетным комнатам со стороны учреждений, предоставляющих услуги, и со стороны потребителей. Организатором конкурса является Музей Истории туалета. 13 лет он исследует и популяризирует историю гигиены. За отличие BEST WC 2020 соревновались 396 заведений из 11 областей Украины.

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