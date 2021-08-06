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пятница, 06 августа 2021 15:36

Назначая нового главу КГГА, власть должна думать и о будущих выборах мэра Киева – политолог

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Назначая нового главу КГГА, власть должна думать и о будущих выборах мэра Киева – политолог
Политолог Андрей Золотарев: "Глава КГГА, который потом не сможет полноценно участвовать в выборах мэра и конкурировать с Кличко, просто не нужен". Фото: Днепропетровский областной совет

Центральная власть принципиально решила вопрос о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации, но не должна ошибиться с кандидатом.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его прогнозу, назначение может состояться уже ко Дню Независимости. При этом, указывает он, власть еще не определилась окончательно, на каком кандидате остановиться: "кандидатов в настоящее время два – первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба и депутат горсовета от "Слуг" Владислав Трубицын".

Политолог считает, что Офис президента допустит большую ошибку, если при назначении нового главы КГГА не будет принимать во внимание будущие выборы мэра: "В ОП должны понимать, что они сейчас назначают не просто человека-функцию главы КГГА, а и делают ставку на потенциального кандидата в мэры Киева". Эксперт подчеркивает, что "глава КГГА, который потом не сможет полноценно участвовать в выборах мэра и конкурировать с Кличко, просто не нужен".

Кулеба, как пишет эксперт, за время работы в КГГА свыкся с ролью бюрократа. В то время как Трубицын - "заметно более публичен и активен в коммуникации не только с чиновниками и депутатами, но и с киевлянами".

Политолог отмечает, что ошибка с кандидатом в киевскую власть совсем недавно уже недешево обошлась президентской партии – в прошлом году на выборах мэра Киева кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук проиграла Виталию Кличко. Она набрала 5,44% голосов киевских избирателей, пришедших на выборы. Второе поражение в Киеве, считает Золотарев, будет означать для власти проигрыш всего.

Вопрос о замене главы КГГА Офис президента поднимал еще в 2019 году и первая попытка закончилась компромиссным решением. Во второй раз у Зеленского к нему вернулись весной 2021 года.

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