"Навсегда останется в рядах "Небесного войска" - село простилось с 30-летним воином

Во вторник, 16 марта, похоронили воина ВСУ 30-летнего Александра Пекура, убитого враждебным снайпером на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил глава Киево-Святошинской райадминистрации Николай Ляшенко.

Фото: Николай Ляшенко

В последний путь бойца провели в селе Гуровщина Киевской области. У погибшего воина осталась мать и баба.

"Трудно, невозможно смириться с тем, когда такие молодые уходят так рано. Мы прощаемся с Александром Пекуром и благодарим его за все, что он успел сделать. Он навсегда останется в рядах "Небесного войска" и в наших сердцах. Низко кланяюсь матери - Тамаре Михайловне Пекуре и бабушки Надежде Федоровне, которые воспитали героя", - написал Ляшенко.

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12 марта в районе Марьянки снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил военнослужащего Александра Пекура, выстрелом в сердце. С 2015-го воин защищал Украину на Донбассе.