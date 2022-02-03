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четверг, 03 февраля 2022 12:22

"Наших детей убили": под ОП митинговали родители, у которых сыновья и дочери погибли во время службы в армии

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"Митинг справедливости" прошел в Киеве возле Офиса президенту. Его организовали семьи в которых дети погибли при прохождении службы в воинских частях.

На акцию пришло несколько десятков человек. В руках держали портреты погибших и плакаты с надписями: "Наших детей убили – кто будет отвечать?", "Власть, накажите виновных", "Верните честь непризнанным героям", сообщает Суспільне.

Автор: https://suspilne.media
  Родители военнослужащих требуют честного расследования дел, которые касаются гибели их детей
Родители военнослужащих требуют честного расследования дел, которые касаются гибели их детей

Среди участников акции есть родители военных, погибших в 2018-2019 годах в воинской части 3021, где служил Артем Рябчук.

"Год назад мой сын проходил срочную службу в Черкасской области. Год назад мне сообщили, что мой сын погиб. Мой ребенок был покалечен. Все указывает на то, что это убийство, но дело не ведется. Я хочу справедливого расследования. За это никто не понес наказание: не привлекли ни командира, ни начальника караула, никого", - рассказала участница акции Наталья Нечипоренко.

Уверены, что наши дети были убиты или замучены во время прохождения службы, говорят митингующие.

"Но вместо расследования на них вешали клеймо самоубийц. Мы много раз обращались в военную прокуратуру, различные правозащитные организации, к власти. Но, несмотря на это, до сих пор никто не наказан", - говорят люди.

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Автор: https://suspilne.media
  Под Офисом президента митинговали родители, у которых дети погибли во время службы в армии. На ограждении люди оставили фотографии своих павших сыновей и дочерей
Под Офисом президента митинговали родители, у которых дети погибли во время службы в армии. На ограждении люди оставили фотографии своих павших сыновей и дочерей

Организовали мероприятие общественные организации "Родини нескорених" и "Международный центр помощи".

"Случай с расстрелом военнослужащих в Днипре открыл "ящик Пандоры" и теперь мы не имеем права находиться в стороне от этих событий и молчать. На месте стрелка Рябчука или расстрелянных им людей, может оказаться каждый, если не остановить этот преступный произвол, не привести в надлежащее состояние законодательство и не заставить отвечать за преступления виновных лиц", - написала в фейсбуке накануне митинга бывшая военная Елена Липовенко, которая служила в части 3021.

Трагедия в воинской части 3021 НГУ произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.

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Дата
03
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