Нарушение карантина: в Украине задержали россиянина

Украинские пограничники задержали гражданина России, который нарушил условия карантина в Украине. Фото: УНН

Украинские пограничники задержали гражданина России, который нарушил условия карантина в Украине.

Нарушителя обнаружили в аэропорту "Борисполь", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

21 апреля гражданин Российской Федерации подписал добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию. 30 апреля он прибыл в аэропорт "Борисполь".

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На россиянина составили админпротокол по статье 44-3 КУоАП (Нарушение правила карантину). За это нарушение предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс грн.

Пограничники остановили двух людей, которые нарушили карантинные обязательства. Нарушители пытались пересечь пункты пропуска в Луганской и Сумской.