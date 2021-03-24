"Нарушают карантин и боятся штрафов" - почему маршрутчики поднимают тарифы

Большая стоимость проезда не повлияет на качество перевозок. Фото: biz.censor.net

Столичные маршруточники повышают стоимость проезда до 10 грн, потому что боятся штрафов за нарушение карантинных ограничений, которые уже начали получать.

Об этом Gazeta.ua рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

"Очень странно, что маршрутчики поднимают цену на проезд перед метрополитеном или Киевпастрансом. Обычно это делают после, боясь конкуренции. Хотя они сейчас в достаточно хорошем монопольно положении, потому что не так соблюдают карантинные ограничения, как коммунальный общественный транспорт. Скорее всего боятся штрафов, большим тарифом перестраховываются", - сказал эксперт.

Он прогнозирует, что на качество перевозок большой тариф не повлияет. Для маршрутчиков инвестировать очень рискованно.

"Всегда плата за проезд с пассажиров будет меньше, чем надо на обслуживание транспортного предприятия. Поэтому эту разницу должны обязательно перекрывать из городского бюджета. Тогда отрасль будет развиваться. Но в нынешних условиях большая плата за проезд в Киеве совершенно не повлияет на качество перевозок и состояние подвижного состава. Даже те, которые раньше это делали, уже передумали. Маршрутчикам невыгодно в это вкладывать деньги, наоборот, будут экономить на пассажирах, безопасности, удобстве, интервалах. Ситуация с карантином непредсказуемая, в любой момент транспорт может остановиться, и они со своими инвестированнымы автобусами останутся на улице. А в них, если день выбьются с маршрута, то уже не смогут заплатит по кредитным или лизинговым платежам".

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Власти не раз говорили о намерениях увеличить парк электробусов и убрать маршрутки, но Беспалов такие планы считает невозможными.

"Это популизм. Чиновники насмотрелись на электробусы за рубежом и кричат ​​о них у нас. Но мы для этого бедные, не за что ни купит, ни потом обслуживать. Электробус стоит около 400 тыс. евро. За эти средства можно купить 3 троллейбуса. Для Киева надо хотя бы тысячу электробусов, иначе смысла в них не будет".

С 27 марта в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Гости столицы и киевляне, пользуясь этим видом транспорта, будут платить на две гривны больше. Причины подорожания - большие цены на топливо и карантин.