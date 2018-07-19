Нафтогаз проиграл: люди не будут платить долги

"Нафтогаз" проиграл "Киевтеплоэнерго" в суде. Фото: delo.ua

Хозяйственный суд отказал НАК "Нафтогаз" в ходатайстве заменить Киевэнерго на Киевтеплоэнерго как правопреемника части долговых обязательств по соглашению на поставку природного газа между Нафтогазом и Киевэнерго.

Таким образом, суд вынес решение, согласно которому ни Киевтеплоэнерго, ни громада города Киева не должны отвечать за долги Киевэнерго перед Нафтогазом, сообщается на сайте КГГА.

"Требования НАК "Нафтогаз" противоречат как Конституции Украины, так и нормам международного права. Требования НАК являются несправедливыми по отношению к громаде Киева, ведь средствами жителей города Киева заставляют погасить долги, в том числе штрафы и пени, начисленные другой структуре и которые не имеют источника погашения. Городские власти против такого способа решения долговых вопросов", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Также сообщается, что суд счел необходимым обратиться в Верховный суд Украины для обработки представления в Конституционный суд Украины для решения вопроса конституционности ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении", на которой настаивает Нафтогаз.

15 июня Киевтеплоэнерго обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. В свою очередь Нафтогаз подал встречный иск.