Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности

Киевлян предупреждают о существенном ухудшении погоды. Фото: ua-reporter.com

Киевлян предупреждают о существенном ухудшении погоды сегодня после 16:00. Снегоуборочная техника уже выехала на дежурство

"По прогнозу гидрометеоцентра вечер пятницы будет с обильными осадки. Сначала начнется дождь. Он будет переходить в мокрый снег. Наша техника будет дежурить на исходных позициях в городе. Чтобы в случае ухудшения условий оперативно начать работы на дорогах и тротуарах столицы", - отметили дорожники.

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Также сообщили, что к работе готовы 418 единиц техники. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах.

31 января в большинстве областей Украины прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха в течение дня - до +5 градусов, на юге - до +9.