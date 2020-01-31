Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 1791
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 576
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1539
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1530
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1512
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 16245
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5022
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3834
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
9
5
3
4
3
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
В Киеве задержали угонщиков элитных авто
В Киеве задержали угонщиков элитных авто
У столичного трамвая на ходу отвалились колеса
У столичного трамвая на ходу отвалились колеса
Киев накрыло густым туманом: показали сказочные фото
Киев накрыло густым туманом: показали сказочные фото
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
Видео
Все видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Минкульте произошел пожар
В Минкульте произошел пожар
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 171
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2565
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1377
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25822
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
31 января 2020
Просмотров: 414
Має бути справедливість
– Що ви за х… ню робите? – він матюкається ледве не з порога. Наче по те й приїхав: наваляти – і, не роздягаючись, ...
пятница, 31 января 2020 18:47

Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности

  Комментировать
Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности
Киевлян предупреждают о существенном ухудшении погоды. Фото: ua-reporter.com

Киевлян предупреждают о существенном ухудшении погоды сегодня после 16:00. Снегоуборочная техника уже выехала на дежурство

"По прогнозу гидрометеоцентра вечер пятницы будет с обильными осадки. Сначала начнется дождь. Он будет переходить в мокрый снег. Наша техника будет дежурить на исходных позициях в городе. Чтобы в случае ухудшения условий оперативно начать работы на дорогах и тротуарах столицы", - отметили дорожники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую погоду принесут первые дни февраля

Также сообщили, что к работе готовы 418 единиц техники. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах.

31 января в большинстве областей Украины прогнозируют мокрый снег и дожди. Температура воздуха в течение дня - до +5 градусов, на юге - до +9.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

В словаре собрали все существующие слова

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 15759
Подписали соглашение о разделе Украины
Подписали соглашение о разделе Украины
 Просмотров: 11313
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9694
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
7
 Просмотров: 7642
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 6966
Новости Киева
Коцюбинское присоединяется к Киеву: что изменится для поселка
Коцюбинское присоединяется к Киеву: что изменится для поселка
 1 Просмотров: 243
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
9
 Просмотров: 3195
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
 Просмотров: 837
Бывшего главного архитектора Киева подозревают в хищении средств
Бывшего главного архитектора Киева подозревают в хищении средств Просмотров: 198
В Киеве изменят тариф на воду
В Киеве изменят тариф на воду Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
"Слуги" готовы заблокировать Netflix: в чем причина
3
По делу Шеремета недостаточно доказательств - Рябошапка
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
1
Зеленскому придется избавиться от Коломойского, Богдана и Портнова
1
Всемирный конгресс украинцев отреагировал на дела против Порошенко
Голосов: 5820
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua