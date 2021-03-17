На железнодорожной станции произошла смертельная трагедия

От поражения током погиб мужчина. Фото: pixabay.com

Во вторник вечером, 16 марта, на железнодорожной станции Бородянка мужчина залез на вагон и погиб от удара током.

Личность погибшего устанавливается, сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"Поступило сообщение о том, что гражданин поднялся на вагон-цистерну, стоящий на приемо-отправочном пункте железнодорожной станции, и получил поражение током контактной сети. Спасатели с помощью веревки сняли тело погибшего из цистерны и передали работникам нацполиции", - говорится в сообщении .

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В Миргороде Полтавской области двух парней на железнодорожной станции поразило током. Они вылезли на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться.