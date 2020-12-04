На улицах Киева массово уничтожают незаконную торговлю

В Святошинском и Шевченковском районах Киева ликвидировали 40 торговых локаций, работавших без разрешительных документов и с нарушением санитарных и карантинных норм.

Во время рейда проверили в частности выходы из станций метро Майдан Независимости, Университет, Политехнический институт, Шулявская, Берестейская, Нивки, Житомирская и Святошин, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Работники Киевблагоустройства внесли 10 предписаний владельцам вновь установленных объектов и демонтировали 32 торговые палатки, средства передвижной торговли и другие элементы, владельцы которых по требованию предварительно внесенных предписаний не отреагировали и самостоятельно не демонтировали установленные объекты", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе благодаря рейдам остановили функционирования несанкционированного оптового овощного рынка в Деснянском районе города.

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Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.