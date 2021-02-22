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понедельник, 22 февраля 2021 10:34

На Троещине появился снежный ангел - показали фото
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В Киеве на Троещине слепили скульптуру из снега. Фигура ангела украшает стадион школы №307 на ул. Радунская.

Фото обнародовала в Facebook автор скульптуры Александра Бежевца.

Фото: Александра Бежевца

"Все как всегда. 1,5 часа вместе с дочкой лепим из снега кого-то красивого, потом весь двор с ним селфится, с наступлением темноты шпана все равняет с землей. Но мы уже привыкли и не расстраиваемся, ведь главное - процесс", - написала Бежевца.

Фигура стала популярной среди местных. С ней охотно фотографируются как взрослые, так и дети.

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В Полтавской области слепили 10-метрового снеговика. Над скульптурой работали 2 брата Владимир и Валерий Алексенки. По их словам, работа над снеговиком продолжалась 9 дней. Снег носили ведрами, лепили на каркас.

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