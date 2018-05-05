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На стоянке сгорело 54 автомобиля: показали впечатляющие фото
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Пожар на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева тушили 50 пожарных
Фото: rbc.ua
Пожар на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева тушили 50 пожарных
Пожар на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева тушили 50 пожарных
Пожар на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева тушили 50 пожарных
Пожар на штрафной площадке в Голосеевском районе Киева тушили 50 пожарных

На штрафной площадке в Голосеевском районе Киева загорелся 54 автомобиля.

Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Происшествие случилось на Столичном шоссе, 98. Как сначала сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, загорелись 20 автомобилей. Позже появилась информация, что пожар уничтожил 54 авто. По словам очевидцев, дым от места возгорания было видно за 8 километров.

В 13:19 на место инцидента направили спасателей, которые сообщили, что в 14:08 пожар был локализован.

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Сейчас ликвидация возгорания продолжается. На месте происшествия работает 12 единиц основной и специальной техники и около 50 человек личного состава.

За 3 месяца 2018 года в Киеве зарегистрировали 212 случаев угонов автомобилей.

"Больше всего угонов зафиксировали в Дарницком районе - 47 случаев, в Голосеевском - 31 случай и по 23 случая в Днепровском и Оболонском районах", - сообщили в Нацполиции.

Меньше угонов зарегистрировали в Подольском районе (7), в Деснянском и Печерском районах по 12 случаев похищения. Отметили, что в этом году фаворитами похитителей стали автомобили марки Toyota (39 угонов), Lexus (21) и Honda (16). Меньше воров интересовали марки авто KIA и Аudi (по два случая).

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05
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