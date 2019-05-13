На столицу надвигается буря

В Киеве будет дождь с сильным ветром. Фото: sonmir.ru

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы.

"В ближайшие 2:00 и до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Во вторник, 14 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, днем ​​в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура предполагается ночью 8-13°, днем ​​20-25°, в западных областях 15-20°.

К середине мая установится сухая погода. Дожди прекратятся и придет настоящая жара.