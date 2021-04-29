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четверг, 29 апреля 2021 18:15

На столичных улицах установили современные мусорные контейнеры
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Фото: Facebook-страница Петр Пантелеев

В Киеве тестируют два новые контейнеры для опасных отходов. Они размещены на бульв. Леси Украинский, 28 и на пересечении ул. Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Есть семь отверстий для различных типов ламп и батареек, для мелкой электроники, термометров и медицинских препаратов. Касательно дальнейшей утилизации: все собранные материалы будут сохраняться на производственных базах КП "Киевкоммунсервис" до момента заключения соглашения на безопасную и правильную утилизацию", - написал Пантелеев.

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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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