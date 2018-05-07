На столичные пляжи привезли 10 тысяч тонн песка

Фото: kiev.vgorode.ua

На киевские пляжи засыпали почти 10 тысяч тонн речного песка. В 2018 году обновили сразу три столичные зоны отдыха, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Плесо".

"В течение трех лет по заказу КП "Плесо" на пляжи Киева подсыпали 9 962 тонны чистого речного песка. На озерные пляжи песок доставляли грузовиками, на речные - баржами. Для его выгрузки на речных пляжах использовали плавучий кран с грейферным ковшом", - говорится в сообщении.

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Со временем песок на пляжах выветривается и вымывается течением, а такие систематические меры позволяют пополнить его запасы и обеспечить комфорт отдыхающих, объяснили коммунальщики.

По их словам, на пляжи "Радужный", "Венеция" и "Молодежный" высыпали около 3 300 тонн песка.

В коммунальном предприятии уверяют, что весь песок проверили на отсутствие яиц и личинок гельминтов, сальмонелл, энтерококков, синегнойной палочки, золотистого стафилококка и других вредных организмов.

Песок для пляжей добывали в роднике Деснянский-Верхний, что расположен в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

В прошлом году в Киеве безопасными признали два пляжа из одиннадцати. Результаты проб из других водоемов показали, что купание там опасно для здоровья