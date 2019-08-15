На столичном прозрачном моста начали менять стекло

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1476
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1620
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1089
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6345
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5220
Фото
Все фото
5
14
3
4
3
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
Видео
Все видео
На столичном прозрачном моста начали менять стекло
На столичном прозрачном моста начали менять стекло
В Киеве горит райадминистрация
В Киеве горит райадминистрация
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1476
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6345
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4700
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 81
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 19:26

На столичном прозрачном моста начали менять стекло

  Комментировать
На столичном прозрачном моста начали менять стекло
На "мосту Кличко" меняют стекло. Фото: ТСН

На столичном пешеходном мосту с прозрачным полом начали заменять треснувшее стекло.

Фото и видео ремонта начали публиковать в интернете, передает ТСН.

Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Кристина Акопян рассказала, что сейчас действительно проводятся ремонтные работы по замене стекла на мосту.

"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стекляных частях", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителя Mercedes, который выехал на пешеходный мост, пригласили в отделение полиции

Пресс-секретарь не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и откроют ли мост полностью.

На пешеходно-велосипедной стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами. Треснула одна секция этого стекла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На столичном прозрачном моста начали менять стекло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 91681
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 23438
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 20718
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 17829
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14700
Новости Киева
В Киеве горит райадминистрация
В Киеве горит райадминистрация
 Просмотров: 954
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
5
 Просмотров: 1215
Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины
Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины Просмотров: 441
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
14
 Просмотров: 3186
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
24
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
10
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 5501
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua