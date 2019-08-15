На столичном прозрачном моста начали менять стекло

На "мосту Кличко" меняют стекло. Фото: ТСН

На столичном пешеходном мосту с прозрачным полом начали заменять треснувшее стекло.

Фото и видео ремонта начали публиковать в интернете, передает ТСН.

Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Кристина Акопян рассказала, что сейчас действительно проводятся ремонтные работы по замене стекла на мосту.

"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стекляных частях", - сказала она.

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Пресс-секретарь не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и откроют ли мост полностью.

На пішохідному мості здається почались роботи по заміні скла. pic.twitter.com/ZwRVETHDm6 — Rashad Tagiyev (@rash1k) August 15, 2019

На пешеходно-велосипедной стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами. Треснула одна секция этого стекла.