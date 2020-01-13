На столичном мосту ограничат движение

На Северном мосту ограничат движение. Фото: УНИАН

Завтра на Северном мосту в Киеве с 08.00 до 17.00 частично ограничат движение транспорта в направлении Троещины.

В направлении Троещины будут проводиться работы, сообщили в КК Киевавтодор.

"Текущий ремонт планируется завершить до вечерних часов пик, чтобы меньше влиять на трафик", - отметили в коммунальном предприятии.

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В Киевавтодоре извиняются за временные неудобства.

Патрульная полиция Киева назвала самые криминальные районы столицы в 2019 году. Итоги подвели по количеству вызовов. С 10 районов чаще всего патрульным течение года приходилось выезжать в Соломенский - 59 319 раз.