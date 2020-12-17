На станции столичного метро установят турникеты-гиганты

Фото: пресс-служба Киевметрополитена

С 19 до 23 декабря не будет работать вестибюль №1 станции метро Героев Днепра в Киеве.

Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщила пресс-служба метрополитена.

"На этих турникетах можно воспользоваться всеми современными способами оплаты проезда. В частности qr-билетом, Kyiv Smart Card, Карточкой киевлянина и бесконтактной банковской карточкой", - рассказал гендиректор столичного метро Виктор Брагинский.

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Замену старых турникетных групп в киевской подземке анонсировали в сентябре. Современные турникеты уже есть на станции Сырец. Они примерно вдвое выше старых устройств для ограничения прохода пассажиров. До конца 2020 года новые модели должны быть на 15 станциях.