На станции образовалась давка. Фото: "Типичный Киев"

В Киеве на станции метро Театральная сломался эскалатор.

Это произошло из-за большого количества людей, сообщает Telegram-сообщество "Типичный Киев".

На станции образовалась давка.

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Сегодня станции метро Театральная и Площадь Льва Толстого работают только на выход.

23 августа закрыли вход и выход станции метро Золотые ворота. В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.