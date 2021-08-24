В Киеве на станции метро Театральная сломался эскалатор.
Это произошло из-за большого количества людей, сообщает Telegram-сообщество "Типичный Киев".
На станции образовалась давка.
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Сегодня станции метро Театральная и Площадь Льва Толстого работают только на выход.
23 августа закрыли вход и выход станции метро Золотые ворота. В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.
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