На Prozorro появился тендер на закупку Covid-вакцины для Киева

Киев в течение 2021 года планирует приобрести 277,8 тыс. доз Covid-вакцины за 140 млн грн. Одна доза должна стоить около 500 грн.

Соответствующий тендер Департамент здравоохранения КГГА объявил на Prozorro, пишет Lb.ua.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 24 мая 2021 года.

Период поставок - до 31 декабря 2021 года.

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В конце января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими производителями о закупке вакцины для города. С тех пор прошло три месяца, а обещанную Кличко вакцину столица все еще не получила. Киевлян прививают вакциной, купленной по государственным контрактам и полученной в рамках гуманитарной программы COVAX.