На подиумах Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства - яркие фото

В Художественном арсенале Киева продолжается 48-й Ukrainian Fashion Week. Из-за Covid-пандемии фэшн-мероприятие проходит в цифровом формате без зрителей.

Все показы транслируются онлайн, говорится в сюжете ТСН.

Фото: Горлушко Вальдемар, УНИАН

В этом году на Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства. С моделями на подиум вышли люди, которые сталкиваются со стереотипами в жизни. Образы дополнили надписями на лице, как напоминание о стереотипах внешности, гендера и национальности.

Ойму - узор крымских татар - продемонстрировала в коллекции дизайнер Полина Веллер вместе с художником Рустемом Скибиным.

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Обычно его вырезают из бумаги. Но часть в коллекции сделали из старых баннеров и пакетов, чтобы нанести меньше вреда окружающей среде.

Дополняли образы моделей обувью на высоких каблуках османского периода.

Светло-серый и насыщенно желтый оттенки Институт цвета Pantone признал главными в 2021 году. Для образов на каждый день Illuminating может стать центральным.