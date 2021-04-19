На почтовом ящике в подъезде обнаружили опасную находку

В столичном подъезде нашли два снаряда. Фото: pixabay.com

В воскресение, 18 апреля, на ул. Курчатова, 13 в подъезде столичной многоэтажке на почтовом ящике обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"Обнаружены два артиллерийских снаряда Д-122 миллиметра и Д-76 миллиметров", - говорится в сообщении.

Также на ул. Бориспольской обнаружили артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометную мину Д-50 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные

Пиротехники обнаруженные боеприпасы обезвредили на полигоне.

Отмечается, что с начала 2021 года в Киеве изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

В Киеве на ул. Андрея Шептицкого полицейские обезвредили гранату, которая лежала возле проезжей части.