На остановке нашли труп человека

В четверг утром, 18 февраля, на остановке общественного транспорта возле станции метро Лукьяновская в Киеве обнаружили труп человека.
Вероятной причиной смерти является переохлаждение, пишет Kyiv Media, ссылаясь на очевидцев.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалист.
Причины трагедии выясняются.
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Труп мужчины с петлей на шее обнаружили у здания Минобороны в Шевченковском районе Киева 17 февраля. Мужчину, который лежал на теплотрассе, заметил случайный прохожий.
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