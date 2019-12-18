На мосту Патона обнаружили аварийное проседание

Обмежили рух. Фото: Facebook

С 17 по 23 декабря на мосту имени Патона движение ограничат одной полосой - по крайней правой полосе в направлении левого берега.

На мосту обнаружили аварийное проседания покрытия. Поэтому, чтобы остановить разрушения дорожной плиты, на сооружении проводят аварийно-восстановительные работы, сообщили на странице "Коммунальная корпорация" Киевавтодор "в Facebook.

Мастера из "Киевавтодора" будут работать круглосуточно. И по возможности восстановят движение всеми полосами раньше.

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Въезд грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 тыс. человек ограничат.